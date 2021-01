Bald ist es soweit: Die jährliche Wanderung der Kröten, Frösche und Molche aus dem Winterquartier zu ihren Laichgewässern steht an. Die Tiere überqueren dabei ab Ende Februar Straßen, die ihnen zur tödlichen Falle werden können. Auch für Autofahrer können viele Kadaver auf dem Straßenbelag wegen der Rutschgefahr zum Problem werden, warnt die Kreisverwaltung.

Um sicherzustellen, dass die Amphibien die Straßen gefahrlos überqueren können, ruft die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung die Bürger wieder zur tatkräftigen Unterstützung auf. Insbesondere für die Bereiche Wiesbach/Winterbach, Contwig/Stambach, Waldfischbach/Heltersberg und Ludwigswinkel/Fischbach werden dringend ehrenamtliche Helfer gesucht.

Im Februar werden an 22 Straßenabschnitten im Landkreis sogenannte Amphibienschutzzäune mit einer Gesamtlänge von etwa zehn Kilometern aufgestellt. Sie hindern die Amphibien am Überqueren der Straßen. Auf der straßenabgewandten Zaunseite werden mehrere Eimer in den Boden versenkt, in welche die Tiere während ihrer Wanderung hineinfallen. Zweimal täglich, morgens und abends, werden sie aus den Eimern entnommen und sicher über die Straße gebracht und ausgesetzt.

Zu Beginn werden die Helfer laut Kreis coronakonform per Telefon oder per E-Mail eingewiesen und in Schichten eingeteilt. Während des gesamten Zeitraums stehe die Untere Naturschutzbehörde als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Wanderung beginnt in der Regel mit einer anhaltend milden Witterung, das heißt bei frostfreien Nächten mit nächtlichen Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius. Gewöhnlich erstreckt sich die Wanderungszeit von Ende Februar bis Ende April, kann jedoch witterungsbedingt auch variieren. Die Wanderung der Amphibien dauert etwa sechs bis acht Wochen.

Helfer gesucht