In den Sommer- und in den Herbstferien soll es erneut pädagogische Angebote für Schüler geben, um die Folgen pandemiebedingter Schulausfälle und Lernlücken abzumildern. Für die Sommerschule sucht der Landkreis noch Unterrichtskräfte.

Die Sommer- und die Herbstschule richten sich an Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse. Die Schulträger organisieren den Ablauf vor Ort und stellen die Gebäude, das Ministerium für Bildung füllt sie mit Inhalten. In den letzten beiden Ferienwochen vom 16. bis 27. August und in den Herbstferien vom 11. bis 22. Oktober wird vor allem in Schulgebäuden der Städte und Verbandsgemeinden drei Stunden pro Tag unterrichtet.

Dieser Unterricht wird angeleitet von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülerinnen und Schülern, die hierfür vorher geschult werden. Im Landkreis Südwestpfalz werden dafür noch dringend Freiwillige gesucht.

Kreis erweitert sein Ferienprogramm

Der Landkreis und die Verbandsgemeinden sowie die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) bieten zudem in Verbindung zur Sommerschule ergänzende Angebote an. Während der gesamten Ferien sind dies ganztägige Maßnahmen, Ferienfreizeiten- und Betreuungsangebote, bei denen eine schulische Förderung integriert ist. Damit entlasten der Landkreis, die Verbandsgemeinden sowie die KVHS die Familien zuhause noch stärker bei der Betreuung, als dies vom Land vorgesehen ist.

Darüber hinaus wird für die älteren Kinder- und Jugendlichen speziell angepasste pädagogische Förderung angeboten. Kreisjugendamt, Kreisvolkshochschule und das Referat Schulen und Kultur werden diese Aufgabe aus einer Hand für die Eltern angehen. Die Kreisvolkshochschule und das Kreisjugendamt haben hierzu ein pädagogisches Konzept erarbeitet, das zwei Zielgruppen besonders im Blick hat: die sechs- bis zehnjährigen Schüler sowie Schüler mit Migrationshintergrund und besonderem Bedarf bei der Sprachförderung. Für die Gruppe der sechs- bis Zehnjährigen soll eine Kombination von Ferienbetreuung mit Freizeitcharakter und schulischer Förderung angeboten werden. Ziele sind hier insbesondere die Heranführung an den Beginn des neuen Schuljahres mit geregeltem Tagesablauf, Förderung der Sozialkompetenz, Unterstützung und Förderung von körperlicher und geistiger Aktivität. Für Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund wird es spezielle Kurse von der KVHS geben.

Info und Anmeldung

Interessierte können sich auf der Homepage des Kreises anmelden oder sich mit Fragen an die Kreisverwaltung wenden. Kontakt Ferienfreizeiten: Jens Seegmüller (06331-809-159). Kontakt Sommerschule: Stephanie Nagel (06331-809-548), vorzugsweise per Mail an: schulen@lksuedwestpfalz.de.