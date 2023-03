Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Fall der Fälle will der Landkreis Südwestpfalz gerüstet sein. Deshalb hat er in diesem Jahr weiter in den Katastrophenschutz investiert und sich auf einen länger andauernden, großflächigen Stromausfall vorbereitet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Winter zu einer Gasmangellage kommt, ist gesunken. Die Gasspeicher in Deutschland sind gefüllt. Zuletzt stieg das Risiko, dass es zu einem