Eltern trennen sich, Mutter oder Vater erkranken oder sind schlicht ratlos: Es gibt viele Situationen in einer Familie, in denen Hilfe benötigt wird, damit Kinder sich gut entwickeln können. Im Landkreis ergänzen nun Kita-Sozialarbeiter die Arbeit der Erzieher und Erzieherinnen.

Bindeglied zwischen dem Lebensraum von Kindern, deren Familien, der Kindertagesstätte und dem Sozialraum sein: Das sollen die vier Kita-Sozialarbeiter im Landkreis Südwestpfalz in den kommenden Jahren leisten. „Die Kita-Sozialarbeit soll ein eigenständiges präventives Handlungsfeld der Jugendhilfe sein, das mit Kita, Eltern, Schulen sowie sozialen Diensten unterstützend und vernetzend zusammenarbeiten soll“, erläutert Diana Fremgen von der Kita-Fachberatung der Kreisverwaltung Südwestpfalz das Ziel bei der Vorstellung des Projekts.

Unterstützung bei Erziehungsfragen und in schwierigen Lebenslagen

Die Kita-Sozialarbeiter sollen die Erziehungs- und Bildungsarbeit der pädagogischen Fachkräfte in Kindertagesstätten ergänzen. „Es soll ein niederschwelliges Beratungsangebot bei Herausforderungen im familiären Kontext sein“, sagt Fremgen. Eltern könnten sich bei Fragen, beispielsweise zur Entwicklung, Erziehung oder Förderung ihrer Kinder beraten oder sich bei Bedarf bei Ämter- und Behördengängen unterstützen lassen.

Darüber hinaus sollen die Kita-Sozialarbeiter die Familien bei schwierigen Lebenssituationen, wie beispielsweise einer Trennung oder psychischen Erkrankung eines Elternteils, helfen. „Es geht auch um die Vermittlung von weiterführenden Hilfen von anderen Institutionen, Beratungsstellen und Fachdiensten“, berichtet Fremgen. Für Eltern, Erziehungsberechtigte und Erzieher ist die Inanspruchnahme der Kita-Sozialarbeit kostenlos und freiwillig. „Der Vorteil der Kita-Sozialarbeit ist, dass wir bereits in der frühen Kindheit mit der präventiven Arbeit beginnen können“, erklärt Fremgen.

Das Team soll noch erweitert werden

Für die Planungsräume im Landkreis Südwestpfalz sind zurzeit vier Kita-Sozialarbeiter zuständig: Melissa Cronauer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Angelina Aldorf in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und Rodalben, Melanie Lauer in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sowie Fabian Hirschinger in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und Hauenstein. Ab Januar 2023 wird außerdem Michael Bischoff zum Team gehören und für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zuständig sein. Weitere Kita-Sozialarbeiter sollen zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

„Unser Team ist vom Hintergrund her sehr vielfältig, sodass unterschiedlichste Bereiche abgedeckt werden können“, sagt Fremgen. In der Anfangsphase gehe es allerdings zunächst um die Beziehungsarbeit und darum, regional anzukommen. „Wir starten zuerst mit einer Infoveranstaltung für die Kitaleitung“, erklärt Melissa Cronauer, die bereits seit Mitte August als Kita-Sozialarbeiterin tätig ist. Anschließend sollen die Kitas durch Hospitationen besser kennengelernt werden.

Folge des neuen Kita-Gesetzes

Die neuen Stellen der Kita-Sozialarbeiter beruhen auf dem im Juli 2021 in Kraft getretenen Kindertagesstättengesetz, das unter anderem allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen einräumt. „Im Zuge der neuen Gesetzgebung gibt es eine wesentliche Veränderung, die die Gestaltung der Kita-Personalbemessung betrifft“, erklärt der erste Kreisbeigeordnete Peter Spitzer. Zum einen werde auf eine platzbezogene Bemessung des Personals umgestellt, zum anderen gebe es aber auch eine ergänzende Zuweisung des Landes zur Deckung von zusätzlichem personellem Bedarf, der aus sozialräumlichen und anderen Besonderheiten resultiere, so Spitzer. Die Kita-Sozialarbeit sei daher ein Teil der Umsetzung des Sozialraumbudgets.

