Der Kreistag soll zustimmen, dass die Müllverbrennungsanlage (MVA) in Pirmasens für knapp 50 Millionen Euro an eine Firma aus Saarbrücken verkauft wird.

Am Montag (16 Uhr, IGS Contwig) tagt der Kreistag Südwestpfalz. In der Vorlage zur Sitzung wird den Mitgliedern empfohlen zu beschließen, dass die MVA zum Preis von 49 Millionen Euro an EEW Energy from waste Saarbrücken GmbH (EEW) verkauft wird.

Formal geht es darum, dass der Kreistag festlegt, wie die Vertreter des Landkreises im Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) im Dezember abzustimmen haben, wenn es konkret um die Verkaufsfrage geht. Die Empfehlung, einem Verkauf an EEW zuzustimmen, basiert auf der Kosten-Nutzen-Analyse, die das Beratungsunternehmen Teamwerk AG für den Kreis erstellt hat. Basierend auf der Gewichtung zweier Faktoren, die der Kreis festgelegt hatte: Wirtschaftlichkeit und Umweltaspekt. Bei der Kosten-Nutzen-Analyse sollte die Wirtschaftlichkeit mit 70 Prozent, der Umweltaspekt mit 30 Prozent gewertet werden.

Im Umweltausschuss hatte es kürzlich Diskussionen über die unterschiedliche Gewichtung in den verschiedenen ZAS-Gebieten gegeben. Unter anderem war kritisiert worden, dass es Mitglieder im ZAS gibt – den Kreis Südpfalz –, die nur die Wirtschaftlichkeit als Entscheidungskriterium zugrunde legen, denen die Umweltaspekte in der Südwestpfalz und in der Stadt Pirmasens, die von den Emissionen unmittelbar betroffen sind, egal sind.

Für den Kreis ist unabdingbar, dass die hohen Standards bei den Emissionswerten, die die Anlage aktuell erfüllt – die Werte liegen unter den gesetzlich zulässigen Grenzwerten –, auch in Zukunft gelten und vertraglich gesichert werden müssen.