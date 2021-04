Eine Entscheidung über den künftigen Standort des Grünabfallsammelplatzes für die Bewohner der Hackmesserseite ist noch nicht gefallen. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Sie informierte, dass es auf dem ursprünglich vorgesehenen Gelände an der Kröpper Straße zu illegalen Ablagerungen gekommen sei.

Nachdem der Landesbetrieb Mobilität einen Grünschnittsammelplatz an der Kreisstraße zwischen Trulben und Kröppen aus Gründen der Verkehrssicherheit abgelehnt hat, hat die Gemeinde Trulben angekündigt, einen Sammelplatz für die Hackmesserseite in ihrem Gewerbegebiet in der Hofstraße einzurichten. Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld hatte in der Ratssitzung am Mittwoch angekündigt, dass die erforderlichen Schritte zur Genehmigung eingeleitet worden seien. Die Kreisverwaltung weist jetzt darauf hin, dass sich die Annahmestelle für Grünabfall auf der Hackmesserseite noch in der Planungsphase befinde. Dem Landkreis Südwestpfalz liege für die Errichtung noch keine endgültige Lösung vor. „Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten und Standorte geprüft“, informierte Kreis-Pressesprecher Thorsten Höh. Er betonte, dass derzeit kein Standort eingerichtet sei oder als Annahmestelle betrieben werde. Zuletzt seien auf dem ins Auge gefassten Grundstück an der Kröpper Straße wiederholt Grünabfälle abgeladen worden. „Das Abladen von Grünabfall dort stellt ein illegales Abladen dar“, betonte Höh. Er wies darauf hin, dass der Grünabfall der Hackmesserseite zur Deponie nach Lemberg gebracht werden kann.