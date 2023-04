Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer gestern am Montagnachmittag in den Kreistagssaal wollte, musste an Felix Kupper vorbei. Vinningens Ortsbürgermeister warb vor der Sitzung des Kreisausschusses für die Wiederinbetriebnahme des Vinninger Schulschwimmbades. Weil die Unterstützer wegen der Corona-Pandemie nicht mitfahren konnten, hatte er ihre Konterfeis dabei: als Fotos und Gemälde auf den Reisebusfenstern und auf Luftballons.

Die Frage, ob die Renovierung des Schwimmbads für drei Millionen Euro auch sinnlos wäre, stand auf einem Transparent. Anlass für die Kupper’sche Aktion vor dem Kreishaus war die