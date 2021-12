Die Anlieferung von Grünabschnitt auf dem Hauensteiner Wertstoffhof, die vor allem für Ältere als zu beschwerlich kritisiert worden war, soll verbessert werden. Wie Landrätin Susanne Ganster mitteilte, soll dort ein Container mit einer niedrigeren Einwurfhöhe aufgestellt werden.

Die Situation auf dem Wertstoffhof Hauenstein hatte Ratsmitglied Norbert Meyerer kritisiert: Für ältere Mitbürger sei die Anlieferung von Grünschnitt beschwerlich und nicht ungefährlich. Denn die Wände der Container sind sehr hoch, weshalb dort mobile Treppen angestellt sind, damit Bürger dort ihren Grünabfall entsorgen können. Meyerer forderte die Verwaltung auf nachzufragen, ob die Container nicht in eine Grube abgesenkt werden könnten. Das würde allen Nutzern des Wertstoffhofes das Leeren auch schwerer Behältnisse in die Container erleichtern. Die Kreisverwaltung machte dafür aber wenig Hoffnung und verwies auf „sehr beengte Verhältnisse auf dem Wertstoffhof in Hauenstein“ vor. Ein Ab- oder Versenken der Container sei nur mit „größeren baulichen Veränderung möglich und wird aus Kostengründen derzeit nicht erwogen“, hieß es Ende Oktober.

Situation auf Wertstoffhof noch mal untersucht

Landrätin Susanne Ganster hat die Situation auf dem Recyclinghof Hauenstein aber nochmals untersuchen lassen. Es sei ihr ein Anliegen, dass die Bürger in Hauenstein künftig ihren Grünschnitt einfacher abladen könnten, kündigte sie nun einen verbesserten Service an: durch einen Container mit einer niedrigeren Einwurfhöhe. Dieser soll in der nächsten Saison zum Einsatz kommen. Die niedrigeren Seitenwände der bestellten Abrollkippermulde ermöglichen den Einwurf von Grünschnitt dann ohne weitere Hilfsmittel oder Rampe. Denn im Vergleich zur bisher 1,80 Meter hohen Einwurfkante in die Absetzkippermulde seien die Seitenwände des neuen Containers mit 0,75 Meter wesentlich bequemer zu erreichen.

Aufgrund der Abmessungen und Befahrungsmöglichkeiten der Einrichtung könne allerdings nur eine solche, mit 6,5 Metern auch wesentlich längere Abrollkippermulde in Hauenstein eingesetzt werden. Wegen der aktuellen Lieferzeiten werden die Mulde auch erst zur Grünschnitt-Saison in 2022 erwartet.