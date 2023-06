Der Kreis investiert in seine Schulen. Bei der IGS Thaleischweiler-Fröschen wird das Dach der Sporthalle für rund 1,2 Millionen Euro saniert, bei der Realschule plus in Rodalben wird in digitale Technik investiert. Am neuen Freisportgelände für die Integrierte Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben sollen die Arbeiten hingegen bald abgeschlossen sein.

Montag gegen 14.30 Uhr. 30 Minuten, bevor sich der Kreisausschuss in Pirmasens mit dem Freisportgelände für die Integrierte Gesamtschule Daniel Theysohn beschäftigte, wurde an der Schule ein weiterer Bagger abgeladen. Bagger sind derzeit in größerer Zahl auf dem künftigen Sportgelände an der Schule im Dauereinsatz. Bis Ende August, sagte Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Montag im Ausschuss, werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Man liege im Zeitplan.

Ändert sich daran nichts, können die IGS-Schüler mit dem Start des Schuljahres 2023/24, das Anfang September beginnt, ihren Freiluftsport auf der neuen Sportanlage ausüben. Nach langem Hin und Her, nach einer überaus komplizierten Standortsuche ist das 1,2 Millionen Euro teure Projekt nun auf einem guten Weg. Auch finanziell. Bis dato, konnte Ganster vermelden, liege man gegenüber der Kostenschätzung – und die stammt aus dem Jahr 2020 – nur fünf Prozent über der erwarteten Bausumme. Trotz eines Nachtrages, dem der Kreisausschuss am Montag zustimmte.

Zufahrt muss wieder hergestellt werden

70.000 Euro Mehrkosten entstehen, weil die Zufahrt zum Baugelände, das sich unterhalb der Schulhöfe befindet, durch den Baustellenverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und wird. Diese Zufahrt, die unter einem Torbogen durchführt, wird nach dem Ende der Bauarbeiten am Sportgelände wieder hergestellt. Direkt neben dieser Einfahrt gibt es eine alte Behelfstreppenanlage, die bisher nur selten genutzt wurde. Weil diese Treppe aber künftig das Sportgelände mit dem Schulhof verbindet, „wir durch die Sportfläche neue Bewegungsströme verursachen“, so die Landrätin, wird auch diese Treppe instandgesetzt. „Wir sorgen damit für Sicherheit“, ergänzte Ganster. Zudem wird das Lüftungszentralgerät für die Gymnastikhallen, das im Hof aufgestellt wurde, aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Der Zaun bekommt eine Tür. Und die Fläche, die derzeit als Baustellenlager dient, wird nach dem Ende der Bauarbeiten am Sportgelände geräumt, wieder hergerichtet und begrünt.

Hallendach der IGS Thaleischweiler-Fröschen wird saniert

Nicht nur in die IGS in Waldfischbach-Burgalben wird investiert, auch die IGS in Thaleischweiler-Fröschen steht auf dem Investitionsplan. Das Dach der Sporthalle der IGS, die über den Schulsport hinaus für den Vereinssport im Landkreis eine überragende Bedeutung hat, wird komplett saniert. Auch das kostet den Landkreis rund 1,2 Millionen Euro. Die Sporthalle war 1989, nachdem sie zuvor abgebrannt war, wieder aufgebaut worden. Das Dach ist mittlerweile also über 30 Jahre alt und weist nun altersbedingt erhebliche Mängel auf.

An den Dachrändern stehen die Dichtungen bereits unter hoher Spannung, was zu irreparablen Rissen führen kann. Das ist erklärbar, da die mittlere Lebenserwartung von Dachabdichtungen bereits überschritten wurde. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Schadensfalles in näherer Zukunft erheblich und die könnten unter anderem einen Wassereintritt und damit Folgeschäden im Halleninnern sowie Unterrichtsausfall zur Folge haben. Deshalb habe man sich entschlossen, das Dach der Halle inklusive dem Dach über den vorgelagerten Kabinentrakt zu sanieren. Die Firma Becker aus Rodalben übernimmt das (876.000 Euro). Die notwendigen Metallbau- und Verglasungsarbeiten an den Oberlichtern im Dach übernimmt ein Unternehmen aus Franken (279.700 Euro), Das notwendige Gerüst stellt die Firma Benoit, Zweibrücken (101.000 Euro).

Digitale Technik an der Realschule plus

Auch an der Realschule plus in Rodalben wird investiert. In die Verfügbarkeit von WLAN, also in digitale Technik. Rund 20.000 Euro werden vom Kreis in diesem Bereich ausgegeben. 90 Prozent kommen als Zuschuss aus dem Digitalpakt. In erster Linie werde die Investition für die Schule vorgenommen, sagte die Landrätin. Aber es gibt einen Zusatznutzen. Ab dem Schuljahr 2024/25 wird die Schulbuchausleihe des Landkreises Südwestpfalz zentral an der Realschule plus in Rodalben zu finden sein. Derzeit ist sie noch an der IGS in Thaleischweiler-Fröschen untergebracht. Hintergrund sei, dass man in Rodalben Räume zur Verfügung habe, die aufgrund fehlender Fenster nicht für den Unterricht genutzt werden können, die aber zum Beispiel als Lager sehr sinnvoll genutzt werden können. Auch für die Schulbuchausleihe ist eine funktionierende digitale Verbindung notwendig.