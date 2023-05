Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Die Lage ist sehr ruhig“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreisausschuss mit Blick auf die Corona-Pandemie und das Infektionsgeschehen im Landkreis. Nachdem fast einen Monat lang keine Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden war, ist jetzt eine Zweibrückerin an Covid-19 erkrankt. Weil die Lage so ruhig ist, wurde etwa das Corona-Testzentrum in Höhfröschen vorübergehend geschlossen.

„Das Testzentrum befindet sich im Stand-by-Betrieb“, sagte Ganster, „wir sind jederzeit in der Lage, die Hotline und die Testungen wieder hochzufahren.“ Zuletzt