Der Landkreis bietet wegen der Corona-Krise nun eine telefonische Demenz-Sprechstunde an. Immer dienstags beantwortet Karina Frisch die Fragen von Angehörigen.

Durch die Corona-Pandemie sind auch Angehörige von Demenz-Kranken vielfach belastet und stehen vor neuen Herausforderungen, so die Kreisverwaltung. Deutschlandweit riefen immer mehr Betroffene bei Beratungstelefonen an. Deshalb informiert ab sofort auch die Südwestpfalz in einer wöchentlichen Sprechstunde über Demenz. Jeden Dienstag beantwortet Karina Frisch von der Leitstelle Älter werden von 15 bis 16 Uhr Fragen von Angehörigen telefonisch (06331/809-778) oder per E-Mail. Ab dem neuen Jahr wird die Sprechzeit von Edda Mertz und Christoph Prost ergänzt, Vorstandsmitgliedern der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Betroffene können hier auch persönliche Dinge loswerden. Die neue Homepage ist freigeschaltet und bündelt Informationen über lokale Beratungs-, Entlastungs- und Unterstützungsangebote sowie weitere Hilfen auf Landes- und Bundesebene. Auf der verlinkten Podcast-Seite sind bereits 21 Folgen verfügbar. Zwei Drittel der Menschen mit Demenz werden von Angehörigen zu Hause betreut.