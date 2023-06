Die ehemalige Realschule in Wallhalben wird an die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zurückübertragen. Das beschloss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung. Seit 2021 nutzt das Landstuhler Sickingen-Gymnasium das Gebäude als Ausweichort, weil die eigene Schule saniert wird.

Zum 1. Juli wird die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wieder Eigentümerin der Schule, die 2008 an den Kreis gegangen war. Die Vereinbarung mit dem Sickingen-Gymnasium läuft noch bis Ende Juli 2024. Es gibt eine Option, den Vertrag um zwei Jahre bis 2026 zu verlängern. Bis Ende Juli hat der Kreis Kaiserslautern als Schulträger Zeit, diese Option zu ziehen. „Um wirksam zu werden, müsste uns als Vermieter das bis spätestens am 31. Juli vorliegen. Eine diesbezügliche Antwort der Kreisverwaltung Kaiserslautern kann noch eingehen“, teilte Kreispressesprecher Thorsten Höh auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Der Kreis hatte der Verbandsgemeinde die Schule schon einmal angeboten, damals hatte sie das abgelehnt. Jetzt geschieht es auf Wunsch der Verbandsgemeinde. Die hat nämlich eigene Pläne. Das Realschulgebäude soll künftig die Grundschule beherbergen. In die Grundschule soll dann der Kindergarten ziehen, der über Platzprobleme im jetzigen Gebäude klagt, das zudem saniert werden müsste.

Ab dem 1. Juli ist die Verbandsgemeinde Vermieterin des Gebäudes, sie nimmt dann auch die Miete ein, die der Kreis Kaiserslautern derzeit zahlt. Die Verbandsgemeinde möchte so schnell wie möglich ein Sanierungskonzept für die Schule auf den Weg bringen.