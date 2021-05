Auch jenseits der schlimmen Corona-Fälle gibt es in der Krankenpflege täglich besondere Herausforderungen. Dazu gehört die Pflege und Begleitung sterbender Patienten. Gabi Sebold-Flues kümmert sich um todkranke Kinder.

Die Arbeit von Gabi Sebold-Flues ist alles andere als alltäglich. An drei Tagen in der Woche betreut sie für einen ambulanten Intensivpflegedienst ein schwer erkranktes Kind, einen Tag die Woche arbeitet sie im Kinderhospiz in Dudenhofen.

Ein besonderes Gespür für Sterbende

Während sie von der Arbeit erzählt, leuchten ihre Augen. Denn für die Kinderkrankenschwester ist ihr Beruf eine Berufung. 18 Jahre war sie in der Kinderklinik in Karlsruhe beschäftigt, danach 14 Jahre bei der Sozialstation im ambulanten Dienst und noch mal drei Jahre im Krankenhaus Bruchsal. Seit 2014 wohnt die 60-Jährige mit ihrer Familie in Fischbach. Empathie und Einfühlungsvermögen gehören für sie dazu. „Vielleicht wurde das schon ganz früh in mir angelegt“, sagt sie, sei sie doch als Kleinkind selbst an Tuberkulose erkrankt gewesen und für eineinhalb Jahre im Sanatorium untergebracht worden.

Für sterbende Menschen hat sie ein besonderes Gespür. „Während der Arbeit bei der Sozialstation habe ich viele Sterbende versorgt und oft die Erfahrung gemacht, dass sie mit dem Sterben gewartet haben, bis ich da war“, erzählt sie, „für manche war ich so etwas wie die Brücke zur anderen Seite“. Für Gabi Sebold-Flues gehört der Tod zum Leben dazu. Sie ist davon überzeugt, dass es hinterher irgendwie weitergeht. Diese Überzeugung speist sich zum einen aus ihrem christlichen Glauben, aber auch aus Erfahrungen, die sie mit Sterbenden gemacht hat, insbesondere mit Kindern.

Kinder gehen mit dem Sterben anders um

2009 wurde in Dudenhofen das stationäre Kinderhospiz Sterntaler eröffnet. Für Sebold-Flues die Gelegenheit, wieder in die sehnlich vermisste Arbeit mit Kindern einzusteigen. Auch im Hospiz war man hocherfreut, als sie sich bewarb, denn Kinderkrankenschwestern sind nicht leicht zu finden. „Die Arbeit im Hospiz ist eine sehr erfüllende“, sagt sie. Leben und Sterben liegen hier ganz nah beieinander, die Begegnungen von Mensch zu Mensch sind tiefer und erfüllender. „Man gibt viel, es kostet auch Kraft, aber was man zurückbekommt, überwiegt das alles“, stellt sie fest. „Kinder gehen mit dem Sterben ganz anders um als wir Erwachsene“, hat sie erlebt. Sie hätten keine Angst, seien offen, gingen ehrlich und unbefangen mit dem Thema um. Oft trösteten die sterbenden Kinder selbst ihre Angehörigen.

Der Austausch im Team und regelmäßige Supervision sorgen dafür, dass schwere Erlebnisse nicht zur Last werden und verarbeitet werden können, erzählt die Kinderkrankenschwester.

Ein Ort zur Erholung für die Familie

In erster Linie sei das Kinderhospiz aber kein Ort zum Sterben, klärt sie auf, auch wenn es Hospiz heiße. „Das Kinderhospiz ist ein Ort, an dem Erholung für die ganze Familie im Vordergrund steht.“ Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen stehen unter enormem Druck. Die Zeit von Diagnosestellung bis zum Tod des Kindes zieht sich oft über Monate und Jahre. Nicht nur die Therapien und die ständige Unsicherheit und Angst verlangen ihren Tribut. Geschwisterkinder rücken oft in den Hintergrund, das kranke Kind nimmt alle Zeit und Kraft der Eltern in Anspruch. „Im Kinderhospiz erfährt die ganze Familie Entlastung, wo sie gebraucht wird“, berichtet Sebold-Flues. Die ganze Familie werde mit aufgenommen, Hilfe und Unterstützung in Absprache mit den Eltern so gewährt, dass es für alle eine Zeit des Aufatmens werde.

„Natürlich kommen die Kinder und Jugendlichen auch zu uns zum Sterben. Die meisten übrigens spüren das, schon lange bevor der Zeitpunkt gekommen ist, und sagen von sich aus, dass sie kommen möchten“, sagt Sebold-Flues. Auch wenn es dann noch ein halbes Jahr dauere, dürften die Patienten mit ihrer Familie kommen. „Eigentlich hätten wir Platz für zwölf Kinder, können zurzeit aber nur maximal sieben gleichzeitig aufnehmen, weil wir nicht mehr Personal haben“, sagt Sebold-Flues.

Da die Plätze nicht komplett von der Krankenkasse finanziert werden, ist das Kinderhospiz auf Spenden angewiesen. „Die Eltern zahlen das Essen und einen kleinen Beitrag zum Aufenthalt“, erklärt Sebold-Flues.

Sie selbst habe mittlerweile keine Angst mehr vor dem Sterben oder dem Tod, auch nicht vor ihrem eigenen – „das habe ich von den Kindern gelernt“.

Das Kinderhospiz Sterntaler

Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen ist eines von insgesamt 18 Kinderhospizen in Deutschland und das einzige in Rheinland-Pfalz. Träger ist der Verein Kinderhospiz-Sterntaler. Der Förderverein mit gleichem Namen sammelt Spenden, ohne die diese Arbeit nicht möglich wäre. Das Kinderhospiz ist politisch und konfessionell ungebunden. Neben dem stationären Hospiz gehören auch Häusliche Kinderkrankenpflege, Familienbegleitung, Trauerbegleitung und Kindertagespflege zu den Tätigkeitsbereichen.

www.kinderhospiz-sterntaler.de