Nach 48 Jahren ist Schluss. Der Evangelische Krankenpflegeverein Ruppertsweiler löst sich zum Jahresende auf.

57 Mitglieder zählt der im Jahr 1976 gegründete Verein noch. Vorsitzende ist Susanne Dietrich, die ehemalige Pfarrerin von Ruppertsweiler und Münchweiler. Sie ist seit April 2024 nicht mehr in der Gemeinde im Kirchendienst tätig, führt aber den Verein als Vorsitzende noch an. Die Stelle der zweiten Vorsitzenden ist verwaist. „Wir haben vergeblich versucht, eine neue Vorstandschaft zu finden“, benennt die Schriftführerin und Kassenverwalterin Rosi Lenk die Gründe für die Auflösung. Den Beschluss haben die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung im Juli mehrheitlich gefasst, informiert Lenk weiter.

Die Vereinsspitze stehe mit dem Protestantischen Diakonissenverein Lemberg in Kontakt. Eine Übernahme der interessierten Mitglieder dorthin sei möglich. Der Verein kooperiere, ebenso wie der Evangelische Krankenpflegeverein, mit der Ökumenischen Sozialstation Wasgau in Dahn. „Die zum Teil jahrzehntelange Vereinszugehörigkeit überträgt sich ab Eintritt auf diesen neuen Verein“, informiert Lenk. Der Jahresbeitrag belaufe sich auf 24 Euro. Auch die Reduzierung der Kosten bei erbrachten Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen durch die Ökumenische Sozialstation ist inbegriffen. „Der Eintritt zum Protestantischen Diakonissenverein Lemberg erfolgt zu gleichen Konditionen“, merkt Lenk an. Sie begleitete 17 Jahre lang das Amt der Schriftführerin und war Kassenwartin des Vereins.