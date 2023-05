Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es gab keine Möglichkeiten – kein guter Tag für die Stadt Rodalben und die Verbandsgemeinde, aber auch vielleicht eine Chance für uns“, mit diesen Worten kommentierte ein sichtlich betroffener Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer am Rande der Ratssitzung in Merzalben am Mittwoch das wahrscheinliche Aus des St. Elisabeth-Krankenhauses in Rodalben.

Wie berichtet, steht das Krankenhaus schon länger wirtschaftlich auf dem Prüfstand, und es wird ein Fusionspartner für die kleine Klinik gesucht. Jetzt liegen die Ergebnisse