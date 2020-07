Janine Wingert-Hunsicker hat im Juni ihre neue Position als Pflegedirektorin am St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben angetreten. Die Mutter zweier Kinder ist ein Rodalber Eigengewächs.

Janine Wingert-Hunsicker startete ihr Berufsleben 1998 mit einem einjährigen Praktikum am St. Elisabeth-Krankenhaus. Damit überbrückte sie die Wartezeit bis zum Ausbildungsbeginn. Anders als heute war es damals nicht leicht, einen Ausbildungsplatz zur Krankenschwester zu bekommen, teilte das Krankenhaus mit. Die klassische dreijährige Ausbildung durchlief Wingert-Hunsicker noch unter Leitung der Mallersdorfer Schwestern. Nach ihrem Abschluss blieb sie dem Rodalber Haus treu und arbeitete zunächst auf der chirurgischen Station. 2016 schloss sie eine zweijährige Weiterbildung zur Hygienefachkraft an der Caritas Akademie Köln-Hohenlind ab. Ihre neue Position und deren Anforderungen – so ist sie nun auch Mitglied im Krankenhausdirektorium – kennt Janine Wingert-Hunsicker bereits gut, da sie in den vergangenen Jahren die Position der stellvertretenden Pflegedirektorin bekleidete.