„Ich halte es nicht für möglich, dieses Haus wirtschaftlich in die Zukunft zu führen“, sagt Günter Merschbächer, Geschäftsführer der Marienhaus-Gruppe, über das Rodalber St. Elisabeth-Krankenhaus. Er widerspricht dem CDU-Kandidaten fürs Amt des Ministerpräsidenten, Christian Baldauf, der sich im RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch gegen die Schließung des Rodalber Krankenhauses ausgesprochen hatte. Baldauf hatte gefordert, dass das Land sämtliche Investitionskosten für Kliniken übernimmt.

Mit der Initiative pro Krankenhaus, die für den Erhalt des Rodalber Standorts streitet, habe man gesprochen. „Ich glaube, dass wir zum Teil gleiche Zielrichtungen haben, wenn es um den Erhalt der Arbeitsplätze geht“ und auch beim Erhalt der stationären Versorgung in der Region. Unterschiedlicher Meinung sei man darüber, ob das am Standort Rodalben geleistet werden kann, „das glaube ich nämlich nicht“, so Merschbächer.