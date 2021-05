Die Rodalber Bürgermeister, Claus Schäfer für die Stadt und Wolfgang Denzer für die Verbandsgemeinde, wehren sich gegen Vorwürfe, sie hätten nicht genug getan, um das St. Elisabeth-Krankenhaus zu retten. Im RHEINPFALZ-Gespräch schildern sie ihre Sicht auf die vergangenen Monate, seit die Marienhaus-Gruppe im September 2019 angekündigt hatte, sich als Betreiber der Klinik zurückzuziehen.

Schon im Herbst 2018 sei er nach Mainz gefahren, um beim Gesundheitsministerium nach dem Stand der geplanten Sanierung des Rodalber Krankenhauses zu fragen, sagt Verbandsbürgermeister Denzer. „Ich bin damals schon weggefahren mit einem unguten Gefühl“, meint er im Nachhinein. Er fürchtete, dass die Finanzierung der lange geplanten Sanierung Probleme bereiten könnte – vor allem mit Blick auf den Eigenanteil des Trägers, der katholischen Krankenhaus-Stiftung. Doch einige Wochen später habe ihm Michael Osypka, der damalige Geschäftsführer, einen „klaren Plan“ präsentiert. Das Haus sollte „modular im laufenden Betrieb“ saniert werden. Vielleicht habe die Marienhaus-Gruppe damals nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, vermutet Denzer heute. Denn danach passierte lange nicht viel – bis der Betreiber vergangenes Jahr mitteilte, dass er aussteigt.

Raumausstatter und Stadtbürgermeister Claus Schäfer hat einen besonderen Einblick in die bauliche Situation des Hauses: Seit rund 30 Jahren arbeite er dort immer wieder als Handwerker. Er kenne Ärzte, Pfleger und die Verwaltung gut. Für Schäfer ist das Krankenhaus ein Stück Heimat. Schon der Weggang der Mallersdorfer Schwestern sei emotional gewesen. „Das war ein Tiefschlag.“ Bis sie ins Mutterhaus zurückgeholt wurden, seien die Schwestern die „guten Geister“ der Rodalber Klinik gewesen.

„Nonnen haben sich totgespart“

Der bauliche Zustand sei verheerend: „Die Hausmeister kämpfen Woche für Woche, eine Baustelle nach der anderen tut sich auf.“ Die Leitungen und Rohre seien uralt, für vieles gebe es keine Pläne mehr. „Keiner weiß genau, wo das alles hinläuft.“ Das Haus kämpfe schon lange ums Überleben, das Personal habe wieder und wieder zurückgesteckt, auf Lohnerhöhung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Bausubstanz ist aus den 60er Jahren, sagt der Stadtbürgermeister. Als Kind habe er Verwandte im Krankenhaus besucht: „Der alte Fahrstuhl bei der Cafeteria ist immer noch da, und teilweise sind die Fenster dieselben wie damals.“ Bei dem Sanierungsstau, der sich aufgebaut hat, dürfe die jetzige Entwicklung „eigentlich nicht überraschen“, meint Denzer. Und der Stadtbürgermeister ergänzt: „Die Nonnen haben sich totgespart.“

Dennoch sagt Schäfer zur Schließung: „Emotional ist das für uns eine Katastrophe.“ Finanziell gesehen nicht unbedingt – der Wegfall der Klinik als Steuerzahler mache für Rodalben keinen großen Unterschied. Denn Einkommenssteuer wird weitergezahlt, solange die Angestellten weiterhin einen Arbeitsplatz haben, auch wenn dieser in Pirmasens ist. Grundsteuer fließt auch, solange die Stiftung Eigentümer von Boden und Immobilien der Klinik bleibt. Und Gewerbesteuer zahlt das Krankenhaus Denzer zufolge nicht – denn diese berechne sich aus den Gewinnen eines Unternehmens, und das St. Elisabeth „krebst seit Jahren um den Nullpunkt herum“, wie es der frühere Geschäftsführer Osypka im vergangenen Jahr ausdrückte.

„Man reißt uns das Herz raus“

Der Stadtbürgermeister will den Leuten keine falschen Hoffnungen machen. „Ich will kein Gaukler sein.“ Das Krankenhaus ist in Rodalben der größte Arbeitgeber, eine feste Einrichtung im Zentrum der Stadt, mit der sich die Einwohner identifizierten. Dennoch sehe er keine Chance, den Klinik-Standort zu retten. „Im Prinzip reißt man uns das Herz raus“, bekräftigt Denzer.

Für den Verbandsbürgermeister ist das große Problem die räumliche Nähe zum Städtischen Krankenhaus in Pirmasens. Eine Fusion mit zwei Standorten würde nicht nur bedeuten, dass in Rodalben doch saniert werden muss – und zwar, für jede Menge Geld. Auch die laufenden Kosten für den Betrieb und die Immobilien würden weiterhin zweimal anfallen. Und das, obwohl die Fahrt nach Pirmasens nicht viel weiter ist.

Immobilie „bereitet mir Bauchschmerzen“

Dass sich Einwohner zusammengeschlossen haben, um den Erhalt des Krankenhauses in Rodalben zu fordern, halte er grundsätzlich für positiv – er bezweifele aber, dass es große Erfolgsaussichten gibt, meint Denzer. In der Öffentlichkeit, besonders in den sozialen Netzwerken, würden Schuldige gesucht, oft unter den Politikern aus Stadt, VG, Kreis und Land. Doch die seien nicht die eigentlich Verantwortlichen. Zudem seien entscheidende Fehler schon vor Jahren gemacht worden, beispielsweise als die Schwesternschule und die Gynäkologie schlossen.

Denzer plädiert dafür, die Diskussion zu versachlichen. Es gehe nun um mehrere Punkte: die Sicherstellung der stationären medizinischen Versorgung, Arbeitsplätze für die Krankenhaus-Mitarbeiter und die Nachnutzung der Immobilie – „das bereitet mir Bauchschmerzen“.