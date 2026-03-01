Über der Südwestpfalz ziehen große Kranichformationen als Frühlingsboten gen Norden. Beobachter melden bis zu 10.000 Vögel. Ihr Flugverhalten gab indes Rätsel auf.

Über der Region ziehen wieder laut rufende Kranichformationen in Richtung Norden. Naturbeobachter des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) vor Ort und in der Biosphäre Bliesgau schätzen, dass vorvergangenes Wochenende bei schlechter Fernsicht 8000 bis über 10.000 dieser „Frühlingsboten des Nordens“ in Rheinland-Pfalz und im Saarland unterwegs waren.

Die letzten größeren Schwärme der „Vögel des Glücks“ verlassen nach Angaben von Vogelbeobachtern in Spanien, Portugal und Frankreich ihre Winterquartiere in Südwesteuropa und Nordafrika. Rastplätze wie der Marne-Stausee Lac du Der-Chantecop in der Champagne und Feuchtgebiete in Lothringen sind fast leer. Dort verendeten im Spätherbst 10.000 Kraniche an der Vogelgrippe.

Der Zugweg der Kraniche führt über die Pfalz, Hessen und Thüringen zur Ostsee. Foto: Willi Hack

Diese Meldungen erreichen die Kranichbeobachtungsstellen des Nabu an den Rastplätzen vor der Ost- und Nordsee sowie in Nordhessen und werden durch zahlreiche Beobachter in deutschen Durchzugsgebieten ergänzt.

Nach Zählungen im Herbst und Frühjahr in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg überfliegen mindestens 400.000 Kraniche Deutschland oder rasten hier. Sie sind auf dem Rückweg in ihre Brutgebiete im Ostseeraum, in Skandinavien, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Rund 35.000 Brutpaare bleiben zum Brüten in der deutschen Küstenregion.

Orientierungsprobleme über der Sickinger Höhe?

Zwischen Oberauerbach und Schmitshausen waren vergangene Woche viele Kranichschwärme zu sehen, die den Anschein erweckten, als würden sie wild durcheinanderfliegen und sich scheinbar rückwärts in Richtung Rieschweiler, Contwig und bis zur französischen Grenze bewegen. Manche Beobachter hatten den Eindruck, die Kraniche wollten umkehren, obwohl sie bereits einen anstrengenden Flug hinter sich hatten. Auch Herbert Veit aus Battweiler sah dieses Schauspiel am Dienstag am Nebelhimmel über dem Dorf.

Die Vogelkenner vor Ort und das Kranichzentrum in Günz bei Stralsund bewerten das Flugverhalten dennoch als natürlich: Die Segler der Lüfte suchten den sogenannten Schornsteineffekt. Im Sog aufsteigender Luft würden sie mühelos in die Höhe getragen. Mit Rückenwind, in den letzten Tagen aus Südwesten vorhanden, könnten sie schneller und kraftsparender Richtung Hessen weiterfliegen.

Nur selten landen Kraniche über der Südwestpfalz. Das geschieht vor allem bei extrem schlechter Sicht, starkem Gegenwind oder schweren Regenunwettern. Die Vögel, als „Tänzer des Nordens“ bezeichnet, weil sie beim Werben um die Braut einen charakteristischen Balztanz zeigen, kennen ihre sicheren Rastplätze genau: Diese bieten Schlaf in mindestens knietiefem Wasser, wo keine Fressfeinde auftauchen und ausreichend Nahrung für den Weiterflug vorhanden ist.

Rufe dienen als Positionssignal

Das laute Rufen ist eine typische und notwendige Verständigung der Kraniche im Flug. Verhaltensforscher der Vogelwarte in Radolfzell am Bodensee beschreiben es als akustischen Leitfaden im Formationsflug. Trotz Nebengeräuschen und schlechter Wetterlage bleibe die Gruppe beisammen, da das Rufen als Positionssignal diene.

Über die Tonhöhe und Lautstärke kann der Flugweg in Höhe und Richtung gelenkt werden. Selbst ohne Sichtkontakt kann die Gruppe so energiesparend in V-Formation fliegen. Über die Lautverständigung wird der Takt des Flügelschlags weitgehend synchronisiert und der Wechsel an der Spitze – dort fliegt stets ein erfahrener Kranich – erfolgt reibungslos. Auch Gefahrenmeldungen werden zuverlässig an alle Artgenossen weitergegeben.

Während der Brutphase bleibt der Ruf der Eltern in seiner Klangharmonie einzigartig. Das Paar findet so stets zueinander und vor allem der Nachwuchs zu seinen Eltern – selbst im größten Durcheinander. Die Natur hat den Kranichen einen Wiedererkennungsdialekt geschenkt, der für die Arterhaltung unverzichtbar ist. Kraniche führen eine lebenslange Partnerschaft, sofern kein Unglücksfall zur Trennung führt.