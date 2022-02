Auf einigen Landes- und Kreisstraßen wird in den kommenden Wochen die Geschwindigkeit für den Verkehr beschränkt. Grund sind die bevorstehenden Wanderungen von Amphibien zu ihren Laichgewässern, insbesondere der Schutz der Helfer, die diese über die Straßen bringen.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die jährliche Wanderung der Kröten, Frösche und Molche aus dem Winterquartier zu ihren Laichgewässern demnächst einsetzen wird. Die Tiere überqueren dabei ab Ende Februar Straßen, ungeachtet der Gefahr durch den Straßenverkehr. Und auch für Fahrzeuge besteht eine Gefahr: Ein Bremsvorgang auf Hunderten von Amphibienkadavern endet nicht selten mit einem Unfall. Im Februar werden daher an 22 Straßenabschnitten im Landkreis sogenannte Amphibienschutzzäune mit einer Gesamtlänge von etwa zehn Kilometern aufgestellt. Sie hindern die Amphibien am Überqueren der Straßen.

Morgens und abends werden Tiere eingesammelt

Auf der straßenabgewandten Zaunseite werden dann mehrere Eimer in den Boden versenkt, in welche die Tiere während ihrer Wanderung hineinfallen. Zweimal täglich, morgens und abends, werden sie von den vielen ehrenamtlichen Helfern aus den Eimern entnommen und sicher über die Straße in Richtung Laichgewässer gebracht und ausgesetzt. Die Wanderung beginnt mit einer anhaltend milden Witterung, also bei frostfreien Nächten mit nächtlichen Temperaturen von mehr als 5 Grad. Gewöhnlich erstreckt sich die Wanderungszeit von Ende Februar bis Ende April, kann jedoch witterungsbedingt auch variieren.

Insbesondere an den folgenden Straßenabschnitten bittet die Kreisverwaltung Autofahrer um Rücksichtnahme. Wegen Rasern fürchten die Helfenden häufig um ihre Gesundheit. Auch um sie noch besser zu schützen, wird die Höchstgeschwindigkeit hier teilweise auf Tempo 50 beschränkt.

Vorsicht an folgenden Straßen:

L487 im Faunertal bei Fischbach

L478 im Reißlertal ab Höhe Lagerweiher in Richtung Eppenbrunn

L478 Großsteinhausen – Großsteinhauser Mühle

K43 Schönau bis Schindelsdelle

L488 Schönau Königsweiher

K5 Ransbrunnertal bei Eppenbrunn

K30 Heltersberg – Schmalenberg

K32 Waldfischbach-Burgalben – Leimen, Höhe Clausensee

L499 Waldfischbach – Heltersberg

K30/K52 Schmalenberg – Trippstadt

L475 Einöde Buchholz – Kneispermühle

K66 Winterbach – Wiesbach

K67 Battweiler – Kreisgrenze Oberauerbach

L479 Hornbach – Kreisgrenze Brenschelbach

L471 Contwig – Stambach

K34 vor Merzalben

K54 Kreuzung L 495 – Spirkelbach

K55 Spirkelbach – Kreisgrenze Annweiler

K31 Geiselberg – B 270

L498 Clausen – Merzalben

L480 Kirschbacher Mühle – Heidelbingerhof

K42 Bruchweiler-Bärenbach – Reinigshof