Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sina Heisel ist auch nach dem bestandenen Abitur an der IGS Waldfischbach noch im Einsatz, um den Kröten zu helfen. Warum ihr das wichtig ist und was sie an den Kröten schätzen gelernt hat, hat sie der RHEINPFALZ erzählt.

An 25 Straßenabschnitten im Landkreis Südwestpfalz werden jährlich zwölf Kilometer Amphibienschutzzäune aufgestellt. Ein Abschnitt befindet sich an der K 32, am Clausensee.