Mit einem Angebot, bei dem sich (fast) alles um heimische und auch exotische Kräuter dreht, wartet am kommenden Sonntag, 29. Mai, zwischen 11 und 18 Uhr der Hauensteiner Kräutermarkt auf. Die Verkaufsstände werden in diesem Jahr wieder am Grillplatz am Ende der Dahner Straße ( Parkplatz Paddelweiher) aufgebaut.

Zahlreiche Aussteller und Marktbeschicker werden vor allem Produkte rund um die Kräuter zum Testen und zum Kauf anbieten: Kräuter frisch und Kräuter getrocknet, Kräuter für die Küche und Kräuter für die Hausapotheke, Kräuter in Öl und Kräuter in Hochprozentigem.

Daneben werden auch Kräutertees, Kräuterseife und Kräuteressig, Würz-, Heil- und Duftkräuter im Sortiment zu finden sein. Natürlich dürfen frische Kräuter zum Auspflanzen im eigenen Garten, Stauden, mediterrane Pflanzen sowie Gartenaccessoires bei solch einem Markt nicht fehlen.

Auch Kulinarisches aus Kräutern

Damit die Besucher während des Marktes ihren Hunger stillen können, werden unter anderem Leckereien, die mit heimischen Kräutern zubereitet werden, angeboten.

Infos gibts beim Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald, Urlaubsregion Hauenstein, Telefon 06392 9233380, E-Mail: tourismus@hauenstein.rlp.de oder im Internet.