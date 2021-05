Mit rund 700.000 Euro beteiligt sich der Bund an der Sanierung der Sportanlage der Realschule Plus, die insgesamt mit 1,55 Millionen Euro veranschlagt ist. Die Zuwendung stammt aus einem Förderprogramm des Bundesinnenministeriums, wie die Bundestagsabgeordneten Anita Schäfer (CDU) und Angelika Glöckner (SPD) am Mittwoch mitteilten. Beide zeigten sich erfreut darüber, dass ihr Bemühen um eine Förderung Erfolg gezeigt habe.