Baupreissteigerung, marodes Dach, Asbest: Der Umbau der alten Schule in Rodalben wird teurer als geplant. Am Termin für den Einzug ab 2028 wird festgehalten.

Die Kosten für den Umbau der alten Schule zur neuen Kita steigen deutlich: Aus den im vergangenen Jahr geschätzten 2,4 Millionen Euro sind aktuell 4,49 Millionen Euro geworden. Der Stadtrat stimmte der fast verdoppelten Summe bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ohne größere Debatte zu.

Architekt Christoph Arnold begründete den Anstieg vor allem mit der deutlichen Baupreissteigerung von rund 20 Prozent sowie mit einer aufwendigen Dachsanierung. Eine Drohnenbefliegung habe gezeigt, dass die Dachflächen über Jahrzehnte stark gelitten hätten: Ziegel seien gebrochen oder porös, die Firstabdeckung gelockert, die Dachfenster „in einem miserablen Zustand“. Unter der Eindeckung habe Feuchtigkeit die Schalung beschädigt; die Regensicherheit sei nicht mehr gewährleistet.

Arnolds Schlussfolgerung: Eine Komplettsanierung des Dachs mit neuer Schalung und neuer Eindeckung sei alternativlos. Im Zuge der Erneuerung werde rund 60 Prozent der Fläche mit Photovoltaik ausgestattet. Zusätzlich habe sich die Schadstoffbelastung als höher als erwartet herausgestellt. Insbesondere Dachgeschoss und Keller seien von Asbest durchzogen und müssten zurückgebaut werden. Im Maueranstrich lägen Schwermetallkonzentrationen vor, sodass die oberen Farbschichten abgetragen werden müssten; teerhaltige Abdichtungen würden ebenfalls entfernt. Die Fenster könnten durch Holz- oder Kunststoffvarianten ersetzt werden.

Anpassungen bei der Raumaufteilung

Bei den Planungen sind weitere Anpassungen vorgesehen: Der Aufzugsturm wird ins Gebäudeinnere verlegt, der Haupteingang verschoben und über einen Verbindungssteg zwischen Treppenturm und bisherigem Eingang erschlossen. Außen entsteht eine kleine sanitäre Anlage, ein altes Nebengebäude wird abgerissen. Die Turnhalle im Untergeschoss kann bei Bedarf als Mehrzweckhalle dienen; Umkleideräume werden teilweise zurückgebaut und als Lager genutzt.

Die Raumaufteilung sieht vor: Im Erdgeschoss entstehen ein Gruppen- und Ruheraum, der Essensbereich und die Küche. Im Obergeschoss ist Platz für zwei weitere Gruppen und das Büro. Im Dachgeschoss werden eine vierte Gruppe und der Sozialraum untergebracht.

Sanitär wird komplett neu gemacht

Technisch ist ein kompletter Neuaufbau des Sanitärnetzes geplant; für Warmwasser sollen Boiler genügen. Die Lüftungsanlage mit Textilschläuchen wird in die Flurdecke integriert. Da eine effiziente Gebäudehülle in dem Altbau nicht darstellbar sei, schlägt der Planer eine Gasheizung vor – mit Option auf Biogas. Außerdem ist eine vollständige Erneuerung der Elektroinstallation nötig.

In der Debatte tat sich Peter Pfundstein (Freie Wählergruppe (FWG)) mit der empfohlenen Gasheizung schwer. Ralf Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) warnte vor hohen Unterhaltungskosten und kritisierte den grundsätzlichen Umbau zur Kita. Die Bauzeit ist mit eineinhalb Jahren veranschlagt. Bezugsfertig soll die neue Kita im zweiten Quartal 2028 sein.