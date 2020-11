An Hilfstransporte ins Kosovo ist derzeit coronabedingt nicht zu denken. Doch Pfarrer Steigner sammelt weiter für die Menschen im Kosovo. Denn auch dort verschärft die Pandemie die wirtschaftliche Lage, die schon vorher, bedingt durch die hohe Korruption im Land, für viele katastrophal war.

Ende Februar war Erich Steigner zum 43. Mal im Kosovo. „Wir hatten Glück und konnten mit dem letzten Flieger wieder nach Hause, sonst würde ich vielleicht immer noch dort unten sitzen“, berichtet er. So lange er gesundheitlich kann, will er weiter sammeln für arme Menschen im Kosovo.

Seit Februar 1999 kümmert er sich um die Kosovohilfe, wofür er 2008 mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Acif Isufi aus Pirmasens hat er im März 1999 den ersten Hilfstransport mit 22,5 Tonnen Hilfsgütern in das Kosovo organisiert. Im Herbst 1999 sprach er mit Rupert Neudeck, der ihm riet, kein Geld aus der Hand zu geben, vor Ort einzukaufen und die Verteilung zu kontrollieren. Ein Ratschlag, den Steigner beherzigte. Nur so könnten sie sicher sein, stellt er fest, dass die Spendengelder gewissenhaft verwendet würden und nichts in dunklen Kanälen verschwinde.

