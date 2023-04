Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz öffnen am Montag wieder die Friseure. Kosmetikstudios bleiben, anders als in Bayern und dem Saarland, noch geschlossen. Das ist nicht richtig, sagt Kosmetikerin und Hautpflegeexpertin Claudia Halor aus Steinalben. Sie kämpft für eine Gleichstellung und Gleichbehandlung der beiden Dienstleistungen.

Dass die Friseure am Montag wieder öffnen dürfen, „freut mich natürlich“, sagt Claudia Halor. Zum einen privat, weil auch sie mal wieder einen Friseur besuchen will. Aber auch