Einen stimmungsvollen Abend können Konzertbesucher am kommenden Samstag erleben: Am Seehof bei Erlenbach findet wieder die Polka-Nacht statt.

Selbst im Corona-Jahr 2021 war der Zuspruch bei der Polka-Nacht an dem Badesee groß. Der Veranstaltungsort, die Liegewiese am Seehof, ist Einheimischen und Touristen bestens bekannt und schon ein besonderer Ort. Das Portzbachtal, in welchem der See liegt, ist ein herrliches stilles Tal unter der mächtigen Felsenburg Burg Berwartstein. Wenn bei Sonnenuntergang der Blick über den ruhigen See schweift, wird das Gewässer zu einem Ort für alle Sinne. Seit nunmehr vier Jahren gesellen sich zu diesen Eindrücken jeweils im August noch volkstümliche Klänge hinzu.

Auch in diesem Jahr haben sich die Wasgau-Musikanten aus Busenberg, die Gemeinde Erlenbach und der Betreiber des Seehof-Kiosks zusammengefunden, um zur Polka-Nacht einzuladen. Sie findet am Samstag, 6. August, ab 19 Uhr am Seehof statt.

Im Team geplant und gestemmt

Neu in diesem Jahr ist eine Bühne, die die Wasgau-Musikanten eigens für diese Veranstaltung konzipiert haben und welche sie in die Landschaft integrieren möchten, um dem Abend einen ansprechenden Rahmen zu bieten. Chef-Dirigent Stefan Held von den Wasgau-Musikanten hat wieder einiges getan, damit auch der musikalische Part dem Rahmen gerecht werden kann, wie der Vorsitzende Michael Köhler ankündigt. So konnte er wieder viele Musiker und Musikerinnen gewinnen, um einen musikalischen Höhepunkt im Sinne der Egerländer Blasmusik zu präsentieren. Ein befreundeter Tontechniker aus Stuttgart wird die Musik wieder in Szene setzen.

Sandra Lowrie und ihr Kiosk-Team sorgen wieder für das leibliche Wohl an diesem Abend, Bürgermeister Dirk Eichberger von Erlenbach stellt die Örtlichkeit zur Verfügung und hilft tatkräftig beim Organisieren mit. Ein inzwischen schon bewährtes Trio. Köhler: „Nur wenn viele Teile sich zusammenfügen und funktionieren, ist ein solches Ereignis erst möglich.“

Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Wer schon beim Aufbau helfen möchte: Treffpunkt ist am 5. August ab 12 Uhr am Seehof.