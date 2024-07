Der Hurrikan Beryl hat Auswirkungen bis in die Südwestpfalz. Shermel Köjer, eine gebürtige Bewohnerin der Insel St. Vincent in der Karibik, organisiert ein Benefizkonzert, um den Opfern des Hurrikans Beryl zu helfen. Bis es soweit ist sind mehrere Care-Pakete in Form von 200-Liter-Fässern nach Übersee unterwegs

Die Initiative entstand, nachdem der verheerende Sturm ihre Heimatinsel schwer getroffen hatte. Mit karibischer Musik und Unterstützung einer Band soll Geld für Care-Pakete gesammelt werden, die Grundnahrungsmittel, Medikamente, Kleidung und Werkzeuge enthalten.

Das Ehepaar Shermel und Willy Köjer aus Donsieders erfuhr von der Katastrophe durch eine private Satellitenstation auf der Insel. „Wir waren schon Tage vorher jeden Tag über eine Marine Weather Forecast informiert,“ sagt Willy Köjer. So hätten sie beide das Unheil kommen sehen. Shermel Köjer erzählt: „In knapp 30 Minuten wurde unser Paradies zur Hölle verwandelt.“ Die 34-jährige lebt seit 2018 hier in der Pfalz. Die Verbindung in ihre karibische Heimat ist nie abgerissen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fliegt sie jedes Jahr zur Familie zurück. Zuletzt war das Ehepaar gerade wieder im Mai auf St. Vincent. Shermels Familie dort konnte durch den Sturm zwar ihr Leben retten, verlor jedoch ihr Zuhause und nahezu alle Habseligkeiten. So geht es gerade vielen Bewohnern der Insel. „Zum Glück wussten wir nach einem Tag, dass die Familie am Leben ist und unverletzt blieb,“ freuten sich beide.

Zollfrei ins Krisengebiet

Während die Entfernung direkte Hilfe erschwert, packen die Köjers in Deutschland an. Sie füllen 200-Liter-Fässer mit notwendigen Gütern, die jetzt direkt und zollfrei ins Krisengebiet geschickt werden können. Dies war zuvor nur von England aus möglich. St. Vincent ist seit 1979 zwar ein unabhängiges Land, aber immer noch Mitglied der Commonwealth-Staaten. Die Fässer enthalten Grundnahrungsmittel, Medikamente, Kleidung, Werkzeuge und Baumaterialien wie Schrauben und Nägel.

Der Hurrikan Beryl brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern und sintflutartige Regenfälle mit sich, die binnen 30 Minuten enorme Verwüstungen anrichteten. Fast 90 Prozent der Häuser auf der Insel sind beschädigt oder zerstört. Viele Bewohner sind nun obdachlos und auf Notunterkünfte angewiesen. „Es gibt kein Dach über dem Kopf mehr, keinen Strom, fast kein Wasser und kein Essen,“ berichtete Willy Köjer. Die Situation vor Ort sei katastrophal, und die Insel wird evakuiert.

Kein Wasser, kein Strom, kein Dach überm Kopf

Die beiden Stiefbrüder von Shermel Köjer, die zur Zeit zu Besuch in Donsieders sind, wollten ursprünglich sofort zurück um zu helfen. Nach drei Tagen sei der erste Whatsapp-Kontakt möglich gewesen. Da habe ihr der Vater mitgeteilt, dass ein Kommen keinen Sinn mache. „Es gibt kein Dach über dem Kopf mehr, keinen Strom, fast kein Wasser und kein Essen,“ erzählt Willy Köjer was sie erfahren hatten.

Auf die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten kam Shermel Köjer. „Meine Frau hat eine außergewöhnliche Stimme. Sie tritt häufig auch als Solosängerin in verschiedenen Locations auf. Sie hat also schon einen gewissen Bekanntheitsgrad und so ist es unproblematischer eine Band zu organisieren, welche mit karibischer Musik das Benefizkonzert mit unterstützt,“ informiert Willy Köjer.

Info

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 28. Juli, im Gasthaus „Zur Alten Burg“ in Rodalben zwischen 14 und 20 Uhr statt.