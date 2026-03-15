Ein 42-jähriger Mann ist auf der Bundesstraße B10 bei Hinterweidenthal ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Bundespolizei und der Polizei Dahn den Fahrer eines Mercedes-Benz. Dabei stellten sie fest, dass dem Mann bereits im Jahr 2014 die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste von der Kontrollstelle abgeholt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.