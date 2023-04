Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Tempo runter bitte, Schulanfang“. Das Banner leuchtet gelb und hängt in Heltersberg in der Waldfischbacher Straße. Wenige Meter von der Schule entfernt. Hier gilt zwischen 7 und 17 Uhr Tempo 30. Der Schule wegen. Die Polizei will zum Schulstart die Autofahrer sensibilisieren. Sie sollen Rücksicht nehmen auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer, die mit ihren Ranzen unterwegs sind. Dazu setzt sie auf Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Schule.

7.20 Uhr. Am Schulhaus im Kreuzungsbereich Schul- und Waldfischbacher Straße ist was los. Verkehrschaos am frühen Morgen. Das kennen die Schüler der zweiten bis vierten Klasse