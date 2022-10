Carmen Freyler ist die neue Beschäftigungspilotin im Landkreis Südwestpfalz. Sie soll ukrainischen Geflüchteten helfen, eine Ausbildung oder Arbeit zu finden, berichtet der Landkreis.

Die Beschäftigungspilotin informiert über Kinderbetreuung, Integrations- und Sprachkurse, vermittelt Kontakte sowie Ansprechpartner, zeigt Wege auf zu Unterstützungseinrichtungen und fungiert als Ansprechpartnerin, die Geflüchtete nach individuellem Bedarf unterstützt. Das teilte der Landkreis mit. Außerdem informiert sie über den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dabei geht es um Qualifikationen, die Anerkennung von Abschlüssen sowie den arbeits- und sozialrechtlichen Rahmen in Deutschland. Weiterhin soll Freyler die Kompetenzen ihrer Kunden erfassen und Kontakte zum Jobcenter herstellen. Bei Bedarf wird Freyler von Dolmetschern unterstützt. Das Projekt ist befristet bis zum 30. Juni.

„Als Beschäftigungspilotin wird Carmen Freyler auf ihre Erfahrung und ihr Netzwerk als Bildungsbegleiterin zurückgreifen“, so Landrätin Susanne Ganster. Bevor sie im September beim Landkreis anfing, habe Freyler beim Internationalen Bund Pfalz-Saarland gearbeitet. Für den IB war sie im Bildungszentrum Pirmasens tätig.

Das Land hat dieses Projekt wegen der vielen Geflüchteten aus der Ukraine entwickelt. Der Kreis hat die Stelle der Beschäftigungspilotin an die Volkshochschule abgeordnet. Finanziert wird sie mit Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

Kontakt

Carmen Freyler hat ihr Büro in den neuen Räumen der Kreisvolkshochschule in der Delaware Avenue 12 in Pirmasens. Termine können per E-Mail oder telefonisch unter 06331 809166 vereinbart werden. Post erreicht die Beschäftigungspilotin über die neue Postadresse der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz, Postfach 2265, 66930 Pirmasens.