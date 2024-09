Ein etwas verjüngter Rat, ein bewährtes Team an der Gemeindespitze: Kontinuität und Engagement für das Dorf spielen eine große Rolle in der Ortspolitik.

So gut wie in der Vergangenheit für das Dorf immer wieder zusammengearbeitet wurde, soll auch in Zukunft für das Dorf gearbeitet werden, sagte Peter Seibert, im Juni wiedergewählter