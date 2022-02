Battweiler. Der Battweiler Bürgermeister Werner Veith ist überrascht über eine Mängelliste in puncto Brandschutz, die für die Konrad-Loschky-Halle und den angrenzenden Kindergarten erstellt worden ist. In den Haushalt wurden deshalb zusätzlich 50.000 Euro eingeplant.

Sowohl Veith als auch der Gemeinderat können die Mängelliste der Kreisverwaltung nicht nachvollziehen. „Das hat uns schon überrascht. Alles Mögliche wurde moniert“, so Veith in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Vorsorglich wurden 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um die Mängel zu beseitigen. Der erste Beigeordnete Stefan Hlava bemerkt, dass über die gesamten Jahre keine Brandschutzbedenken wegen der Konrad-Loschky-Halle geäußert worden sind. Veith: „Nachvollziehen kann das keiner“.

Zudem soll an die Halle ein Behinderten-WC angebaut werden. Den Rohbau hierfür übernimmt die Zweibrücker Firma Dahlhauser (Kosten 7400 Euro). Putz- und Trockenbau übernimmt die Pirmasenser Firma Klaus Kölsch (5100 Euro), die Schreinerarbeiten die Firma Dingeldein (2100 Euro) und die Dachdecker- und Zimmerarbeiten die Firma Dahler-Sester aus Heltersberg (7400 Euro).

Ebenfalls im Haushaltsplan einkalkuliert sind der Ausbau der Windhofstraße, weitere Arbeiten an der Konrad-Loschky-Halle sowie der Kauf eines Schredders für den Gemeindetraktor. „Wir haben viele Investitionen vor. Und das kostet eben viel Geld“, so Veith.