Rollentausch war angesagt bei der Verabschiedung der Schulabgänger der neunten und zehnten Klassen der Konrad-Adenauer-Schule am Donnerstag.

Die Schüler schlüpften in die Lehrrolle und gaben amüsante Einblicke in den Schulalltag. Schulleiterin Sabine Hofmann überreichte Auszeichnungen an die Jahrgangsbesten. Mit Klängen von „Hall of Fame“ von „The Script“ begann die Preisverleihung. Das beste Zeugnis der Jahrgangsstufe 9 hat Melissa Scherer mit einem Notendurchschnitt von 2,3 erreicht. Die Großsteinhausenerin wurde auch für den größten Lernfortschritt ausgezeichnet.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 hat die Vinningerin Aylina Bossert die Mittlere Reife gemacht. Lucy Hehr aus Trulben (zehnte Klasse) und Latifa Rabahi aus Eppenbrunn (zehnte Klasse) haben sich in besonderem Maße für die Schulgemeinschaft eingesetzt. Sehr gute Leistungen in Physik hat Lucy Hehr erzielt und gute Leistungen in Chemie hat Alina Shtanhret gezeigt.

„Jetzt ist die ganze Welt unser Spielplatz“

Leo Weber aus Bottenbach (neunte Klasse), Sophia Brandstetter aus Trulben, Franziska Neuheisel aus Pirmasens und Lara Schnauber aus Eppenbrunn (zehnte Klasse) wurden für ihr soziales Engagement geehrt. „Jetzt ist die ganze Welt unser Spielplatz“, skizzierte Lucy Hehr den neuen Lebensabschnitt auf lockere Art und Weise.

Ebenso äußerte sie aber auch Ängste und Unsicherheit, was im neuen Lebensabschnitt – entweder auf weiterführenden Schulen oder Ausbildungen – wohl alles auf die Abgänger zukommen wird. Schulleiterin Hofmann hob besonders hervor, dass es allen Schülerinnen und Schülern vom Elternhaus ermöglicht wurde, an allen Ausflügen und Klassenfahrten teilzunehmen. „Ein großes Dank geht an alle Eltern und die Familien, die ihre Kinder über Jahre unterstützt haben“, sagte die Schulleiterin.