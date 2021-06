In Trulben entsteht ein Grünschnittplatz für die Bewohner der Hackmesserseite. Die Pläne werden am Donnerstag im Umweltausschuss des Kreises Südwestpfalz vorgestellt. Der Platz in Trulben soll ein Pilotprojekt für weitere Grünschnittplätze im Kreis werden.

Der Kreis hatte den unbewachten Grünschnittplatz Kettrichhof Ende 2019 geschlossen. Seither mussten die Bewohner der Hackmesserseite Hecken und Grünabfälle zum Recyclinghof Lemberg fahren. Die Proteste der gegen die Schließung blieben zunächst ungehört. Der Kreis verwies darauf, dass es mit 13 Grünschnittplätzen und Recyclinghöfen ein ausreichendes Angebot gibt. Auf der Hackmesserseite bildete sich ein Arbeitskreis, in der Folge wurde ein Standort an der Kröpper Straße bei Trulben gefunden. Diesen lehnte der Landesbetrieb Mobilität aber ab. Die Gemeinde Trulben bot daraufhin ein Grundstück im Gewerbegebiet in der Hofstraße an, auf dem jetzt ein Grünschnittsammelplatz eingerichtet werden soll.

Das Ingenieurbüro Wonka aus Nünschweiler hat jetzt einen Plan vorgelegt. Der eingezäunte Platz ist 511 Quadratmeter groß und von einer Schotterfläche umgeben. Er soll an zwei bis drei Tagen in der Woche für jeweils zwei bis drei Stunden unter Aufsicht öffnen. Bis zu 100 Tonnen Grünschnitt können dort zwischengelagert werden. Das Material soll in regelmäßigen Abständen gehäckselt und dann abtransportiert werden. Über Winter wird der Platz leergeräumt und geschlossen.