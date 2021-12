Die Städte Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz überlegen, eine gemeinsame Biomüllvergärung zu errichten. Grund sind die ständig steigenden Preise für die Kompostierung, womit sich bald die Mehrkosten für die Vergärung in einer eigenen Anlage rechnen könnten. Eine Machbarkeitsstudie soll der Kreistag am Montag in Auftrag geben.

Die Idee für eine Biomüllvergärung zur Produktion von Biogas, das über ein Verfahren des Prüf- und Forschungsinstituts in reines Bio-Methan veredelt werden könnte, existiert schon länger. Das Problem ist die Menge. Der Kreis schätzt, dass mindestens 20.000 Tonnen an Biomüll pro Jahr für einen wirtschaftlichen Betrieb nötig wären. Aktuell bringen Zweibrücken, Pirmasens und der Kreis aber nur 18.300 Tonnen auf die Waage. Wobei die Stadt Pirmasens laut deren Pressesprecherin Talea Meenken eine „kritische Größe“ von 18.000 Tonnen für einen wirtschaftlichen Betrieb für möglich hält.

Kreis rechnet mit Preissteigerung

Beim Kreis wurde kalkuliert, dass mit der derzeitigen Biomüllmenge Kosten von 110 Euro pro Tonne Biomüll in einer Vergärungsanlage entstünden. Das wären für die Bewohner von Pirmasens 28 Prozent höhere Kosten als mit der derzeitigen Biomüllkompostierung. Für den Kreis wäre es eine Steigerung um 13 Prozent. „Aufgrund der allgemeinen Marktlage sowie der sich verschärfenden gesetzlichen Regelungen ist in Zukunft generell mit einer deutlichen Steigerung der Marktpreise bei der Bioabfallverwertung zu rechnen“, nennt die Vorlage für die heutige Kreistagssitzung einen Grund, trotz der aktuell höheren Preise dennoch in die Planung einer eigenen Vergärung einzusteigen.

Ein Grund für die höheren Preise sind gestiegene gesetzliche Hürden für den Biomüll und dessen Verwertung in der Landwirtschaft. Unter anderem wird ein Fremdstoffanteil von weniger als einem Prozent gefordert, was vor allem Probleme wegen Kunststofftüten im Biomüll bringt.

Machbarkeitsstudie soll Potenzial aufzeigen

Der Kreis und die beiden Städte wollen das Potenzial einer eigenen Biomüllvergärung nun in einer Machbarkeitsstudie beleuchten lassen. Das Büro Teamwerk und die Anwaltskanzlei Teamiur, beide aus Mannheim, sollen dies untersuchen. Teamwerk war für den ZAS beim Verkauf der Müllverbrennungsanlage schon aktiv und hat für den Kreis das Abfallwirtschaftskonzept erstellt. Personell sind Teamwerk und Teamiur über den Anwalt Martin Adams verbunden, der Prokurist von Teamwerk ist und auch Mitglied der Kanzlei Teamiur. Die Studie soll inklusive der Rechtsberatung rund 9000 Euro kosten und wird zu 80 Prozent vom Bundesumweltministerium gefördert. Die drei Kommunen teilen sich den Eigenanteil.