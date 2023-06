Am Stuppacherhof zwischen Hornbach und Althornbach könnte bald ein Solarpark gebaut werden. Durchbringen will das der Zweibrücker Projektierer Energy 3k.

„Das ist an sich eine gute Sache“, sagt Althornbachs Bürgermeister Bernd Kipp zum geplanten Solarpark. 30 Hektar Fläche sollen im Idealfall mit Sonnenstrom-Paneelen bebaut werden – und zwar so schnell wie möglich. Weil die Fläche am Stuppacherhof sowohl auf Hornbacher als auch Althornbacher Gemarkung liegt, müssen beide Gemeinden dem Bauvorhaben zustimmen. Am Dienstagabend diskutiert der Althornbacher Rat über den Grundsatzbeschluss. Stimmt auch Hornbach dafür, muss im Verbandsgemeinderat zunächst der Flächennutzungsplan abgeändert werden.

„Die Gemeinde verdient Geld und in Zeiten der Energiewende können wir uns nicht gegen so etwas verschließen“, nennt Kipp die beiden Hauptargumente für den Solarpark. Zudem habe der Projektierer bereits angekündigt, sämtliche Kosten für Bau und Planung des Solarparks zu übernehmen.

Große Probleme mit Kita-Auftrag

Im Althornbacher Gemeinderat geht es auch um den Kita-Anbau. Der Bau des Anbaus hat nach langer Verzögerung begonnen, Kipp hofft, dass der Rohbau bis Ende des Sommers fertig ist. Bei der Vergabe des Rohbau-Auftrages gab es große Probleme. Es gab laut Kipp zwei Firmen, die günstiger waren als die Firma, die letztlich den Zuschlag erhielt, jedoch nicht das ganze Angebot erfüllten. Althornbach lehnte beiden Firmen ab, eine zog jedoch zum Wirtschaftsministerium, das die Angebotsvergabe erneut prüfte. „Das Wirtschaftsministerium hat uns Recht gegeben, wir haben nichts falsch gemacht“, kommentiert Kipp. Die nächsten zu vergebenden Aufträge für den Kita-Bau sind die Küche sowie die Kampfmittelsondierung.