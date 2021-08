Überraschender Kurswechsel in der Diskussion um die Erweiterung der Kindertagesstätte Bundenbach in Großbundenbach: Der Gemeinderat Kleinbundenbach steht am Dienstagabend (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) vor der Grundsatzentscheidung, ob die Gemeinde selbst einen Kindergarten baut.

Wenn es nach Kleinbundenbachs Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger geht, führt kein Weg am Bau eines Kindergartens im eigenen Dorf vorbei. Die jüngsten Pläne zur Erweiterung des Kindergartens in Großbundenbach durch einen Anbau führten dazu, dass Gerlinger die Reißleine zog. Auf 1,8 Millionen Euro habe der Planer die Kosten für die Erweiterung und den Umbau des ehemaligen Schulgebäudes geschätzt. „Das wären für uns Kosten von 900 000 Euro. Das kann ich meinen Bürgern nicht zumuten“, sagt Gerlinger im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bedarf für zwei Gruppen

Zuletzt hat er verschiedene Gespräche geführt, die ausloten sollten, ob ein Neubau in Kleinbundenbach möglich ist. „Für 1,2 Millionen Euro kriegen wir einen Neubau hin, wie wir ihn brauchen“, sagt er. Der Neubau muss sich am Bedarf orientieren. Derzeit besuchen 25 kleine Kleinbundenbacher die gemeinsame Tagesstätte in Großbundenbach – oder deren Filiale, die Anfang Oktober im Kleinbundenbacher Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet worden war. Bald haben 36 Kinder aus dem Dorf einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz, bis Ende 2021 sind es in Klein- und Großbundenbach zwischen 57 und 59. „Wir benötigen deshalb einen zweigruppigen Kindergarten“, erklärt Gerlinger. Bei einem Neubau zahlt das Land einen Zuschuss von 300 000 Euro je Gruppe, in diesem Fall also 600 000 Euro. Im Vergleich zu den Zahlen, die in Großbundenbach auf dem Tisch liegen, käme Kleinbundenbach weitaus günstiger davon.

Standort noch offen

Bei einem Neubau bliebe Großbundenbachs Kindergarten erhalten. Nach den derzeitigen Bedarfszahlen würde dort künftig nur noch eine Gruppe betreut werden. Derzeit sind es zwei – eine offene für 25 Kinder und eine für zehn unter Zweijährige.

Spricht sich der Rat für den Bau aus, beginnt die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Gut möglich, dass sich im Zuge der Entwicklung eines Neubaugebiets eine Lösung ergibt. Wie Gerlinger bemerkte, gebe es aber auch im Ort zwei, drei Plätze, die als Standort in Frage kämen. Bis Februar 2021 müssen die Pläne dem Landesjugendamt vorliegen.