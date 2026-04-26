Mobile Verkaufsautos sind mehrmals pro Woche in Reifenberg unterwegs. Bald könnte das Angebot um einen Bäckerwagen ergänzt werden.

In Reifenberg hat es sich bereits fest etabliert: Zweimal in der Woche kommt das Metzgerei-Mobil der Bechhofer Metzgerei Burghard vorbei, einmal in der Woche steuert das Cap-Mobil das Dorf mit Waren des täglichen Bedarfs an. Nun zeichnet sich eine Erweiterung des mobilen Angebots ab. „Ich habe mit dem Chef der Bäckerei Sprengard in Martinshöhe gesprochen“, sagte Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer in der Gemeinderatssitzung. Der Bäckerei-Chef könne sich vorstellen, dass sein Bäcker-Mobil zwei-, vielleicht auch dreimal pro Woche nach Reifenberg fährt.

Aktuell werde noch überprüft, inwiefern der Abstecher nach Reifenberg in den Tourenplan passt. „Eine finale Entscheidung steht also noch aus“, sagt Zimmer, ist aber zuversichtlich, dass es klappt. 2020 hat die letzte Bäckerei im Dorf geschlossen. In zwei Containern auf dem Dorfplatz betrieb Michael Grunder für wenige Monate eine kleine Außenfiliale.