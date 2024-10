Wer sich aktuell über den schlechten Straßenzustand beklagt, hat nicht das Vorstellungsvermögen, wie das in zehn oder 20 Jahren aussehen wird.

Das Pfingsthochwasser hat gleich an mehreren Stellen im Kreis seine Spuren an den Straßen hinterlassen. Und das ist erst der Anfang. Es wird viele weitere Hochwasser und Starkregentage geben, und jedesmal wird eine weitere Straße betroffen sein, weil die Straßen so gebaut wurden, dass sie bisher bekannte Ereignisse überstehen.

In Zukunft werden jedoch mehrmals jährlich Jahrhunderthochwasser oder Extremstarkregen zu erleben sein. In wenigen Jahren werden nicht nur die Südwestpfälzer den Zeiten nachtrauern, da nur an einer Stelle ein Loch in die Straße gerissen wurde und andernorts ein Hang abrutschte, ein paar Schlaglöcher vom letzten Winter nicht repariert werden. Die Infrastruktur wird stattdessen an vielen Stellen so starke Schäden nehmen, das mittelfristig garantiert nicht mehr das dichte Straßennetz wie heute aufrecht erhalten werden kann. Das kann irgendwann kein Land und keine Versicherung mehr bezahlen – zumal es überall an Personal fehlt. Wer will heute schon noch Straßenbaumeister werden?