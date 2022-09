Kritik an der Organisation des Festes ist erlaubt. Doch die Chancen, die es bietet, sind zu nutzen.

Vor und während der Partnerschaftsfeier in Dahn konnte man an vielen Stellen Kritik an der Organisation der Veranstaltung wahrnehmen: Zuerst erfolgte eine Diskussion, ob man eine Chronik oder eine Festschrift erstellt. Vereinen fehlten teilweise Infos und mehr Möglichkeiten zur Präsentation. Manche Jugendliche hätten sich einen direkten Austausch mit den französischen Partnern gewünscht. Wiederum anderen Beteiligten wäre ein anderes Programm lieber gewesen. Ebenso konnte man hören, Vereine zu präsentieren gleichzeitig und Partnerschaftsbeziehungen zu pflegen, sei zu viel für einen Tag.

Sicher ist so manche Kritik berechtigt, und jeder Akteur darf und soll seine eigene Perspektive haben. Aber eines darf man nicht vergessen: Es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die keiner kann. Ebenso sollte man Menschen, die ehrenamtlich ein solches Event organisieren, wertschätzen. Gerade Vereine prägten bisher die Partnerschaft. Der Anfang der Verbindung ging von Jugendlichen aus. Und diese sind wichtig für die Zukunft der Partnerschaft. Durch das Fest konnten neue Kontakte entstehen, die durch die Pandemie etwas verloren gegangen waren und die heutzutage nicht fast automatisch entstehen, wie vielleicht noch in der Zeit der Gründung der Partnerschaft. Alle Beteiligten sollten sich nun an den ersten Erfolgen erfreuen und alles daransetzen, die Kontakte nach Wasselonne in Zukunft zu sichern, auch für ein friedliches Zusammenleben und gegenseitiges Verständnis.