Dem ersten Beigeordneten der Gemeinde Eppenbrunn, Tom Heinemann, gebührt Respekt für seinen Austritt aus der CDU-Fraktion.

Das Tandem von SPD-Ortsbürgermeister Andreas Pein und seinem CDU-Beigeordneten Tom Heinemann hat in den zwei Jahren Amtszeit einiges vorzuweisen. Der Bau des Gemeinbedarfszentrums, geprägt von Preisexplosionen und Lieferproblemen, wurde vorangetrieben, die Adventure Minigolfanlage mit viel Engagement vollendet. Unzählige Stunden verbrachten Heinemann und Pein im Blaumann an der Baustelle. Kritik gehört zum Geschäft, aber in einer konstruktiven Weise. Daran hat es Heinemann in seiner Partei gemangelt, weswegen er die Fraktion verlässt. Dabei geht es in der heutigen Zeit, geprägt von Krieg, Pandemie, Klimakrise, darum, auch im Kleinen Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Parteibücher dürfen dabei keine Rolle spielen.