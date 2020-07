Die Oberhäupter des Landkreises und der kreisfreien Städte in der Südwestpfalz demonstrieren Zusammenarbeit – ganz allgemein und in der Corona-Krise im Besonderen. Am Donnerstag jedoch haben Kreisverwaltung und Zweibrücker Stadtspitze offenbar kolossal aneinander vorbeigeredet. Bei der Kreis-Pressekonferenz klang es noch so, als sei der Umzug der Covid-19-Patienten am Freitag praktisch beschlossene Sache. Details seien noch zu klären. OB Wosnitza und andere Zweibrücker hingegen fielen am Nachmittag aus allen Wolken. Der Kreisbeigeordnete hatte mit dem OB gesprochen, dann mit der Landrätin, die sprach mit der Presse – und irgendwo auf dem Weg wurde aus „Wir wollen grundsätzlich helfen, müssen aber schauen, wie“ ein „Auf die Pferde, morgen geht es los“.

