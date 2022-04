Der Kita-Streit zwischen dem CDU-Ortsbürgermeister und dem SPD-Ratsmitglied ist in Wirklichkeit ein Konflikt zwischen zwei Kommunalpolitikern.

Das Klima zwischen CDU-Ortsbürgermeister Thorsten Höh und SPD-Ratsmitglied Gerhard Hoch scheint sehr angespannt. Vorwürfe über Vorwürfe an der Amtsführung Höhs und an der Kommunikation werden laut. Die Kita ist da nur ein Beispiel, bei dem der Konflikt ausbricht. Das war in der Ära Bernd Gehringer anders. Zwar gehörte auch Höhs Vorgänger im Amt der CDU an, er verstand es aber geschickter als der jetzige Amtsinhaber, die SPD-Opposition miteinzubeziehen.

Der Streit über die Entwicklung des Kindergartens hat nur ein Fass zum Überlaufen gebracht. Miteinander reden, konstruktive Kritik annehmen und eine Idee nicht schlecht bewerten, nur weil sie vom politischen Konkurrenten kommt – das wäre der Sache förderlich und ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn, wie beide Kontrahenten betonen, sie nur das Beste wollen für die Gemeinde, müssen sie aufeinander zugehen. Ein „weiter so“ ist ein Rückschritt.