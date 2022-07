Es müsste selbstverständlich sein, dass die Ausstattung der Feuerwehren an besondere Herausforderungen angepasst wird. An Topographie wie an den Klimawandel.

Hitzewellen und Trockenheit nehmen zu. Die Waldbrandgefahr steigt – ab Montag in der Südwestpfalz wieder auf die zweithöchste Warnstufe. Feuerwehren können sich darauf nur begrenzt vorbereiten. Die Alarmierung im Dahner Felsenland ist bereits so organisiert, dass bei Waldbränden mehrere Wehren ausrücken. Bei der Ausstattung sind sie auf öffentliche Mittel angewiesen. Deren Verteilung scheint aber örtliche Bedingungen wenig zu berücksichtigen. Warum geländetaugliche Löschfahrzeuge in einer Waldregion nicht gefördert werden, fragt man sich schon. Was ist, wenn französische Fahrzeuge beim nächsten Brand nicht helfen können?