Da prallen Vorschriften und Interessen aufeinander. Dabei würde ein Aldi-Markt Rodalben als Grundversorgungszentrum weiter aufwerten.

Aldi will hier eine Filiale eröffnen. Der Investor auch, der in die Planung des Projekts schon eine Menge Zeit und Geld investiert hat, dem aber auch das neu zu Schaffende viel bedeutet. Das Ganze könnte daran scheitern, dass der Standort als „nicht integriert“ abgelehnt wird. Ob ein Kompromiss zustande kommen kann? Vielleicht hilft die Überlegung weiter, dass die Verordnung mit den 800 Quadratmetern Netto-Verkaufsfläche aus der Zeit vor 30 Jahren stammt. Dass damals zum Beispiel ein Einkaufskorb 33 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und 22 Zentimeter tief war, wohingegen ein Einkaufswagen heute 85 Zentimeter misst in der Länge, 60 in der Breite und 90 in der Tiefe. Und es könnte bedacht werden, dass der Neubau des Wasgaumarktes wiederum die Innenstadt stärkt.