Pauschale Verdächtigungen sind nicht hilfreich, und den Nachbarn zu denunzieren, ist nicht anständig – Besorgnis hin oder her.

„Warum dürfen die draußen rumlaufen?“ Die Frage wurde der Verwaltung laut Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag mehrfach gestellt. Stets bezog sie sich auf Menschen mit dunkler Hautfarbe, die auf der Straße unterwegs waren. Das weckt Erinnerungen an die vergangenen Monate: Da wurden Franzosen angefeindet, die trotz gesperrter Grenzen in der Südwestpfalz unterwegs waren – obwohl Mitarbeiter deutscher Unternehmen das Recht dazu hatten. Die Polizei wurde gerufen, weil sich vor dem Haus, auf einer Wiese oder im Wald Menschen aufhielten, denen man unterstellte, nicht zum selben Haushalt zu gehören. Diese Blockwart-Mentalität hinterlässt einen üblen Geschmack. Coronavirus hin, besorgte Bürger her, pauschale Verdächtigungen sind nicht hilfreich, und den Nachbarn oder Auswärtigen zu denunzieren, ist nicht anständig. Sind wir darüber nicht hinaus?

