Nach zwei Mittelaltermärkten mit strengen Corona-Auflagen veranstaltet der Wildpark Freisen in diesem Jahr wieder einen „normalen“ Mittelaltermarkt. Das zweitägige Spektakel beginnt am Samstag, 30. April. Besucher können Wikinger, Ritter, Kelten und Edelleute hautnah erleben. Auf dem Festplatzgelände neben den Wildgehegen in Freisen kann man wieder „saufen und kaufen, schlemmen und raufen“, kündigen die Veranstalter augenzwinkernd an. Erwartet werden mehr als 80 Ständen auf dem Festplatz und 40 Lagergruppen auf den Lagerwiesen. Diese wollen die Lebensweise und handwerkliche Fähigkeiten des Mittelalters und deren unterschiedlichen Epochen authentisch darstellen. Auf der Bühne werden Spilldyvel, Jonny Robels und Mondwald mittelalterliche Klänge aus vergangenen Zeiten anstimmen. Dazu werden die Mädchen der Gruppe Velvet Serpents im ihre Tanzkunst zur Schau stellen.