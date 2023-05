Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut Ding will Weile haben. Ein kluges Sprichwort, das für vieles gilt. Man denke nur an Wein. Jahrelang staubt so manches edle Tröpfchen im Keller vor sich hin, bevor es einem Kenner besondere Gaumenfreuden