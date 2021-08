Aufgespießt: Ganz Rheinland-Pfalz ist mit Wahlplakaten behängt. Ganz Rheinland-Pfalz? Nein, in der Südwestpfalz hat ein kleines unbeugsames Dorf in bester gallischer Asterix-und-Obelix-Manier Widerstand geleistet. Schauerberg hat sich zur wahlplakatfreien Zone erklärt – zumindest bis Montag. Derweil machen Corona und die Behörden den Erfweilerer Kunsthandwerkern das Leben schwer.

Frühe Plakatierung: Ein Dorf widersteht

Der Schauerberger Dorfhäuptling Martin Eichert sorgte selbst für rechtmäßige Zustände auf seinen Straßen. Widerrechtlich, weil zu früh angebrachte Wahlplakate der SPD hängte er kurzerhand ab. Nicht zum ersten Mal sagen die unbeugsamen Schauerberger Nein zu Dingen, die sie nicht für sinnvoll erachten. Als Unsinn betrachten sie es, dass Plakate für die Landtagswahl vor der bisher geltenden Sechs-Wochen-vor-der-Wahl-Frist aufgehängt werden und lehnten deshalb – im Gegensatz zu anderen Kommunen – das Ansinnen ab.

Aber der Reihe nach, die Geschichte pfälzisch und nicht gallisch betrachtet: Jahr zwei der Corona-Pandemie bricht an und verändert weiter alte Routine. Auch bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März. Das Landeswahlgesetz wurde am 17. Dezember dahingehend geändert, dass – im schlimmsten Pandemiefall – die Wahl als reine Briefwahl stattfinden könnte. Zeitgleich ging an die Verwaltungen eine Handlungsanweisung – keine Gesetzesvorgabe –, dass es gestattet werden darf, Wahlplakate in diesem Jahr früher aufzuhängen. Bisher durften die Parteien sechs Wochen vor dem Wahltag mit der Plakatierung in Gemeinden und Städten beginnen.

Bei der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, der Schauerberg angehört, ist die Bauabteilung zuständig für die Genehmigung. Die informierte alle Ortsgemeinden über die mögliche frühere Plakatierung und wies darauf hin, dass die Dörfer dem auch widersprechen können.

Die abschließende Entscheidung, ab wann plakatiert werden darf, ist der Ortsgemeinde vorbehalten. Nur aus einem Dorf kam schriftlich Widerspruch. „Aus Schauerberg“, sagt Gerhard Müller, Leiter der Bauabteilung. Als die Parteien dann routinemäßig ihre Anträge stellten, um ab dem 20. Januar zu plakatieren, wurden die Genehmigungen erteilt. Inklusive dem fett gedruckten Hinweis, dass in Schauerberg erst ab Kalenderwoche fünf, also ab dem 1. Februar Plakate hängen dürfen. Eine weitere Ausnahme, auf die hingewiesen wurde: In Maßweiler darf rund um den Friedhof nicht plakatiert werden. Das gilt aber schon lange.

Die Genehmigungsschreiben gingen raus. Im Falle der SPD an die Geschäftsstelle in Kaiserslautern. Wieso, weshalb blieb ungeklärt, jedenfalls erreichte die Information nicht die SPD-Basis in Schauerberg. Dort wohnt inzwischen der stellvertretende SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Patrick Sema, der sich in seinem neuen Dorf wohlfühlt. Pünktlich zum landesweiten Plakatierungsbeginn schmückte er es mit SPD-Werbung. Nicht ahnend, dass seine neuen Mitbürger gelegentlich gegen den Strom schwimmen. Sema wusste nicht, dass Schauerberg den vorzeitigen Plakatierungsbeginn abgelehnt hatte. So nutzte er am vergangenen Wochenende, ohne böse Absicht, einen Spaziergang durch das weniger als 200 Bürger zählende Dörfchen und brachte SPD-Wahlplakate an.

Während des Lockdowns und im winterlichen Wetter zieht es die Menschen zwar nicht so stark ins Freie. Am Sonntag aber bemerkte Bürgermeister Martin Eichert beim Blick nach draußen, dass ein Mitbürger, der in der CDU aktiv ist, die wenigen Straßen im Ort abfuhr. Eichert, selbst ein FWG-Mann, entdeckte die Plakate der SPD. Um der Gleichbehandlung aller politischen Gruppierungen willen, entfernte Eichert eigenhändig die Wahlwerbung und deponierte sie im Bürgermeisterzimmer.

„Wir haben der frühzeitigen Plakatierung bewusst widersprochen“, erläutert er. Die Begründung, dass mit mehr Briefwählern zu rechnen sei, die frühzeitig informiert werden müssten, „greift meines Erachtens nach nicht. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Briefwähler stetig zugenommen, und es hat niemand nach ihnen und ihren Interessen gefragt“, sagt Eichert. Sechs Wochen Wahlplakatierung – „das reicht“. Ab Montag sind es noch sechs Wochen bis zur Landtagswahl. Ab dann dürfen auch in Schauerberg Plakate hängen.

Dem guten Verhältnis der Schauerberger zu ihrem relativ neuen Mitbürger Patrick Sema tat die Geschichte übrigens keinen Abbruch. Der Sachverhalt wurde in einem Gespräch geklärt. „Er darf die Wahlplakate am Sonntag aufhängen, und ich werde ihm dabei helfen“, verspricht Eichert. Das sei keine FWG-Wahlhilfe für die SPD, sondern einfach ein Beweis dafür, dass die Schauerberger zwar ab und zu Widerstand leisten, aber füreinander im Ort da sind. Auch über Parteigrenzen hinweg. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft dieser pfälzischen Geschichte.

Corona und Bauauflagen: Der Kultur ihr Tod

In Erfweiler zeigt sich an der Galerie „Die Werkstatt“, was die aufwendigen Auflagen der Baubehörden im Zusammenspiel mit Corona für Kulturschaffende bedeuten. Hindernisse tun sich da auf, die kein Mensch, der vor 30 Jahren Konzerte oder Ausstellungen organisierte, sich vorstellen konnte. Die zweite Toilette ist da noch das kleinste Übel, was in Zeiten von Gendergerechtigkeit und Diskriminierung von Transmenschen eigentlich sowieso schon wieder hinfällig sein sollte, da einer Transfrau nicht zumutbar ist, auf eine Herrentoilette zu gehen. Wir leben aber in der Südwestpfalz, da brauchen solche Entwicklungen von Unisex-Toiletten noch eine Weile. Die Erfweiler Galerie hat den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt, um sich ein neues Haus zu suchen. Mitten in der Corona-Krise sind nicht nur die üblichen Brandvorschriften und Parkplatzverordnungen zu beachten. Auch die Unwägbarkeiten der Pandemie zehren am Nervenkostüm ehrenamtlich Verantwortlicher. Wen wundert es, wenn da einer entnervt das Handtuch wirft. Und Hildegard Adam wird nicht die Einzige sein, die sich den großen Stress der Organisation einer Kulturveranstaltung spart, die mit Corona-Auflagen und einer auf Paragrafen pochenden Baubehörde zusätzlich kompliziert werden.